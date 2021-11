Ancelotti: «Perdere? Poi obbligati a vincere con Sheriff e Inter, complica»

Carlo Ancelotti, durante la conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Shakhtar Donetsk, ritiene fondamentale la partita del Bernabeu. In caso di KO, spagnoli poi obbligati a vincere contro Inter e Sheriff

FONDAMENTALE − Questo il pensiero di Ancelotti sulla gara di domani: «È una partita molto importante per la squadra. Vincere o perdere fa cambiare molto la situazione. Perdere una partita del genere significherebbe vincere le prossime due e ciò ci complicherebbe la vita. Vincere, invece, significherebbe essere vicinissimi alla qualificazione, che è il primo obiettivo di questa prima parte di stagione. La squadra sta per dare il massimo e non fallisce mentalmente prima di questo tipo di partite. Vogliamo dare vita ad un calcio veloce e di qualità».