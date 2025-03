Ancelotti: «Nico Paz? Vedremo a fine stagione! Ora va così»

Carlo Ancelotti, in un video messaggio, ha raccolto il premio Internazionale Tommaso Maestrelli. L’allenatore del Real Madrid ha parlato anche della corsa in Serie A e di Nico Paz.

FUTURO – Carlo Ancelotti, in collegamento video con la serata di gala del Premio Internazionale Tommaso Maestrelli, andato in scena questa sera a Montecatini Terme, ha parlato anche di Nico Paz. Il centrocampista del Como, in orbita Real Madrid, è da tempo sul taccuino dell’Inter per rinforzare la trequarti. L’allenatore dei Blancos ha ricevuto oggi il premio dopo averlo già vinto agli inizi del 2000. Queste le parole del tecnico, come raccolto dai media presenti: «Di nuovo in Italia? Vengo lunedì a ricevere un altro premio importante, poi il mio passaporto è italiano… Serie A? Un campionato avvincente, con la volata finale tra Inter, Napoli e Atalanta. Nico Paz è un ragazzo nostro, lo osserviamo. Sta facendo benissimo al Como, ma di questo non avevamo nessun dubbio. Vedremo a fine stagione la decisione migliore che prenderemo».