Ancelotti: “Juventus, scudetto meritato. Stadi pieni? Speriamo presto”

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli oggi sulla panchina dell’Everton, è intervenuto in diretta durante la trasmissione “Radio Anch’io Sport”. Si è parlato di scudetto, del cammino della Juventus e delle sue inseguitrici ma non solo. Ecco le sue parole

ESITO SCONTATO? – Il verdetto sul primo posto è arrivato ieri sera, dopo Juventus-Sampdoria. Ma in tanti già avevano dato per scontato l’esito della corsa tra Inter, Juventus, Lazio e Atalanta. I bianconeri hanno vinto il nono scudetto consecutivo e questa è stata la valutazione di Carlo Ancelotti sulla bagarre al vertice: «Lo scudetto è meritato anche se rispetto al passato la Juventus ha avuto più difficoltà. È arrivato un allenatore nuovo e con idee diverse. Non è stata una cavalcata come negli anni precedenti, c’è stata maggior incertezza ed equilibrio. Ma credo che alla fine lo scudetto sia stato meritato e credo anche che Maurizio Sarri abbia fatto un ottimo lavoro».

ATTORI INDISPENSABILI – Certamente quella che stiamo vivendo è una stagione molto strana, segnata dagli effetti della pandemia. Si discute ancora della possibilità di far tornare i tifosi negli stadi. Ma in virtù della nuova risalita dei contagi, ogni ipotesi di riempimento degli impianti è slittata alla prossima stagione. Carlo Ancelotti ne ha parlato così: «Tifosi allo stadio il prossimo anno? È un obiettivo che hanno tutti, cioé quello di ritornare alla normalità, ce lo chiede tutto il mondo. La pandemia ha creato problemi, che il calcio sia ripartito così non piace a nessuno ma è stato necessario. Speriamo di tornare alla normalità al più presto. L’idea, in Inghilterra, è di ripartire il 12 settembre con le stesse procedure ma di riaprire verso ottobre con i tifosi».