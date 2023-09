Ancelotti: «Italiane? Spero bene anche quest’anno, ma con Real Madrid dentro!»

Alla vigilia del debutto in Champions League del Real Madrid interviene su Sky Sport 24 Carlo Ancelotti. L’allenatore parla delle squadre italiane, fra cui l’Inter, che vorrebbe incontrare come avversarie in fondo alla competizione.

CALCIO ITALIANO – Carlo Ancelotti è pronto all’esordio in Champions League, con Real Madrid-Union Berlino in programma domani. L’allenatore, interrogato sulle eventuali squadre italiane avversarie, come l’Inter, dichiara : «Le italiane l’anno scorso hanno fatto alla grande in Europa. Hanno portato tre squadre molto avanti e una squadra in finale di Champions League. Il calcio italiano l’anno scorso ha fatto molto bene e speriamo che lo faccia anche quest’anno, con il Real Madrid dentro ovviamente».