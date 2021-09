Ancelotti: «Inter squadra molto solida. Tra le favorite per il campionato»

Carlo Ancelotti, attuale tecnico del Real Madrid avversario dell’Inter in UEFA Champions League, intervenuto sulle frequenze di Radio Anch’io Sport ha parlato proprio dei nerazzurri, considerando anche il cambio di allenatore.

AVVERSARIO – Ancelotti dice la sua riguardo il momento dell’Inter e il campionato di Serie A facendo riferimento, appunto, alla sfida di UEFA Champions League: «L’Inter ha mantenuto la stessa struttura dell’anno scorso cambiando allenatore. È una squadra molto solida, contro di noi ha giocato bene creandoci difficoltà. Può competere per lo scudetto, vedo un campionato italiano molto equilibrato perché non c’è una favorita chiara. Ci sono molte squadre che stanno saltando fuori considerando anche la Juventus che sta avendo qualche problema perché ha perso certe certezze. L’Inter sarà sicuramente competitiva, ha perso giocatori importanti ma sono arrivati giocatori altrettanto importanti. La struttura è la stessa, l’ambiente spinge la squadra e c’è entusiasmo».

ROMA E NAPOLI – Ancelotti parla anche della Roma di José Mourinho e il Napoli, sua ex squadra: «Mourinho alla Roma? È la piazza giusta per lui per le sue caratteristiche caratteriali, spero faccia bene in Serie A. A Napoli mi sono trovato bene, poi dopo è finita nel modo giusto. Quando non c’è sintonia tra società e allenatore è giusto separarsi, ho tante partite da poter capire determinate situazioni. Il Napoli oggi è una squadra competitiva».