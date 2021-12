Ancelotti: «Inter e Atletico Madrid? Non sono le partite più importanti»

Carlo Ancelotti, alla vigilia di Real Sociedad-Real Madrid, ha risposto alla domanda sulle prossime partite contro Inter in Champions League e Atletico Madrid

NON IMPORTANTI − Ancelotti non pensa ad altre partite: «Non stiamo pensando all’Inter o all’Atlético Madrid, perché non sono le partite più importanti. Abbiamo una partita molto difficile contro la Real Sociedad e metterò la migliore formazione per vincere la partita. Casemiro gioca e ci aiuterà, non credo abbia altre chance. Oggi devo pensare a come Casemiro, Modric e Kross possano giocare contro la Real Sociedad. Se Modric dorme male e non si sente bene, ovviamente non lo farò giocare. L’unica volta che abbiamo giocato con gli stessi undici due partite di fila è stata contro Shakthar Donetsk e Barcellona. Poi abbiamo sempre fatto delle rotazioni».

Fonte: Real Madrid.com