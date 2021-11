Ancelotti: «In Serie A corsa a tre per lo scudetto! Il calcio deve cambiare»

Ancelotti in un’intervista concessa sul Corriere dello Sport a firma di Ivan Zazzaroni, ha parlato del campionato di Serie A facendo riferimento, in breve, alla lotta scudetto, e poi ha detto la sua riguardo la Superlega e il calcio di oggi.

IN SERIE A – Secondo Carlo Ancelotti, la corsa scudetto in Serie A sarà a tre: «Sorpreso dalle difficoltà della Juventus, non è squadra da alti e bassi. La crisi però è fisiologica. Per lo scudetto la corsa è a tre! Non escludo il Napoli, Spalletti sta facendo un grande lavoro».

IL CALCIO OGGI – Ancelotti facendo riferimento al tema Superlega, ha detto la sua riguardo il calcio attuale: «Il calcio deve cambiare e deve farlo in fretta. Per prima cosa bisogna ridurre il numero delle partite, si gioca troppo e male, la qualità dello spettacolo è precipitata, i giocatori non ne possono più, alcuni rifiutano la convocazione in nazionale. Stanchezza fisica e mentale, uno sproposito di infortuni, partite che finiscono 10 a 0, è ora di dire basta».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni