Ancelotti: “Ibrahimovic-Milan, stavamo per prenderlo nel 2006. Poi l’Inter…”

Intervistato ai microfoni del “Corriere dello Sport”, Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton ed ex del Milan, ha svelato un retroscena su Zlatan Ibrahimovic all’Inter nell’estate 2006

RETROSCENA – Queste le parole di Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton ed ex del Milan, quando l’Inter bruciò sul tempo la squadra rossonera per Zlatan Ibrahimovic nell’estate 2006. «Ricordo anche che sempre nell’estate di Calciopoli stavamo per prendere Ibrahimovic, va bene, va bene, va bene. E quando finalmente Galliani riuscì a convincere Berlusconi, Zlatan si era già messo d’accordo con l’Inter».