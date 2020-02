Ancelotti certo: “Eriksen diventerà titolare dell’Inter! Serie A emozionante”

Ancelotti è intervenuto ai microfoni di “Radio anch’io sport” in onda su “Rai Radio 1”. Il tecnico dell’Everton parla della corsa scudetto a tre tra Juventus, Lazio e Inter e rassicura i tifosi nerazzurri su Eriksen. Di seguito le sue dichiarazioni

COMPETIZIONE – Carlo Ancelotti ha lasciato da poco la Serie A per sedersi sulla panchina dell’Everton, in Premier League. Il tecnico parla della competizione tra Juventus, Lazio e Inter: «È un bene per il calcio italiano questa competitività, penso che sarà un campionato spettacolare ed emozionante. Dopo tanto tempo la Serie A ha questa competizione per il primo posto. Se è colpa della Juventus? È colpa del fatto alcune squadre come l’Inter hanno investito molto, la Lazio ha trovato solidità e la Juventus ha lasciato qualche punto in più rispetto al passato, soprattutto per il cambio del nuovo allenatore».

CERTEZZA – Ancelotti parla anche di Christian Eriksen, che non ha ancora conquistato la titolarità all’Inter: «È un ottimo giocatore, aveva avuto qualche problema anche qui, era alternante nell’ultimo periodo perché aveva problemi di contratto. Io credo che diventerà un titolare dell’Inter anche se nel calcio di oggi parlare di titolarità è molto difficile. Ci sono tante partite e come ha detto giustamente Conte avrà bisogno di un po’ di tempo per adattarsi».