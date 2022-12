Ancelotti: «Dai 6 ai 15 anni ero tifoso dell’Inter! Ora no, ma simpatia resta»

Ancelotti racconta un aneddoto sull’Inter e sul suo tifo da bambino. Il tecnico campione d’Europa col Real Madrid, ed ex Milan, rivela la sua prima passione

TIFOSO NERAZZURRO − Carlo Ancelotti, oggi tecnico del Real Madrid, rivela una sua passione da bambino. Le sue parole al ‘Foglio‘: «Sì, è vero! Per me rimane sempre, per quello che è stato, la simpatia per l’Inter perché è stata la squadra della mia infanzia. Dai 6 ai 15 anni ero tifoso dell’Inter e dopo, piano piano, le mie idee sono cambiate. Adesso posso dire di essere milanista al cento per cento».