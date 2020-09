Amoruso: “Inter, Perisic discontinuo ma punterei su di lui. Esuberi…”

Nicola Amoruso, ex calciatore, intervenuto in collegamento su “Sky Sport” ha parlato dell’Inter e del mercato dei nerazzurri. Una battuta, infine, su Ivan Perisic e sulla sua possibile permanenza a Milano

IMPORTANTE – Queste le parole di Nicola Amoruso: «Esuberi Inter? Non vorrei essere nei panni di Ausilio e Marotta (ride, ndr). Non è facile, le squadre che devono comprare dall’Inter cercheranno di acquistare a prezzi vantaggiosi. Io cercherei di tenere Perisic, non è molto continuo, ma se ben motivato può essere importante per i nerazzurri. Specialmente dopo un’annata in cui ha vinto molti trofei, anche se non da protagonista».