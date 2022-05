Amoruso: «Scudetto? Scelgo ancora l’Inter ma a Bologna che sciupo!»

Lorenzo Amoruso ha parlato della lotta Scudetto tra Inter e Milan, con un testa a testa punto per punto. L’ex giocatore ritiene che i nerazzurri abbiano sprecato tanti appuntamenti chiave

DUELLO − Amoruso sulla lotta Scudetto: «Credo che il Milan abbia il destino nelle proprie mani, ma se dovessi puntare su una delle due, in questo momento, andrei a scegliere l’Inter. Questo perché il Milan ha molte difficoltà a fare gol, basti pensare che il miglior goleador rossonero ha all’attivo a malapena 10 gol. È vero che la squadra di Pioli è fortissima in difesa, però in questo momento vedo ancora avvantaggiata l’Inter, nonostante sia dietro in classifica».

MOMENTI CHIAVE− Per Amoruso, i nerazzurri hanno perso però tante chance: «Il punto di svolta è stato senza dubbio la partita contro il Bologna, dove l’Inter ha sciupato una grossa occasione. II Milan è una squadra abbastanza inesperta, ma ha tanti giovani che stanno maturando e questo è uno dei punti di forza della squadra. L’Inter ha una rosa più forte e già consolidata dall’anno scorso, ma ha mancato alcuni appuntamenti chiave in stagione lasciando punti decisivi per strada».

Fonte: Football news 24