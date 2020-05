Amoruso: “Lautaro Martinez ha giÃ  deciso il suo futuro. Conte all’Inter…”

Amoruso: “Lautaro Martinez ha già deciso il suo futuro. Conte all’Inter…”

Nicola Amoruso, ex giocatore della Juventus, intervistato su “Gazzetta TV” dice la sua riguardo il lavoro di Antonio Conte all’Inter ed è sicuro riguardo il futuro di Lautaro Martinez.

CONTE ALL’INTER – Nicola Amoruso dice la sua riguardo il lavoro di Antonio Conte all’Inter: «Conte ha stravolto la mentalità e i programmi dell’Inter portandola subito a grandi livelli. Questo perché Antonio è sempre stato uno determinato e questo riesce a trasmetterlo a tutti i suoi giocatori, al suo staff».

SU LAUTARO MARTINEZ – Amoruso si sofferma parlando soprattutto riguardo il futuro di Lautaro Martinez, dicendosi sicuro di una cosa: «Lautaro Martinez ha deciso di andar via, giocare con Messi e in una squadra che ogni anno punta alla UEFA Champions League credo che sa una di quelle scelte che ti cambia la vita anche se l’Inter sta costruendo una grande squadra anche se poi per tornare ai vertici ci voglia ancora qualche anno. Credo sia soprattutto lui a voler andar via, sono convinto che Lautaro Martinez abbia già deciso, c’è in ballo la carriera di un giocatore: la possibilità di vincere con una squadra che domina nel mondo, con il giocatore più forte al mondo e ingaggio raddoppiato. Sicuramente sarà una scelta dolorosa per lui, ma Conte è un allenatore ambizioso e sono sicuro che sarà sostituito con un giocatore forte».