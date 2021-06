Amoruso: «Inzaghi miglior colpo in panchina. Inter? Obiettivo chiaro»

Nicola Amoruso commenta i cambi di panchina nella Serie A di quest’anno. Tra cui l’approdo di Inzaghi all’Inter. Ecco le sue parole ai microfoni di “TMW Radio”.

MIGLIOR COLPO – Tra le tante squadre che hanno cambiato allenatore, l’Inter ha fatto l’affare migliore secondo Nicola Amoruso. Ecco le sue parole a “TMW Radio”: «Secondo me il grande colpo tra le panchine è quello di Simone Inzaghi. Che si è staccato dall’ambiente Lazio ed è approdato con la giusta esperienza all’Inter Campione d’Italia. Credo abbiano fatto una grandissima scelta. Pronto per lottare per lo Scudetto? Credo che quest’Inter sarà rivista, sotto tutti i punti di vista. Inzaghi ha un ruolo complicatissimo: deve vincere lo Scudetto con un potenziale non all’altezza di quello di quest’anno. È un compito difficile: credo che il vero obiettivo credo sia entrare in Champions League».