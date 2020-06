Amoruso: “Inter, con il Sassuolo poca cattiveria. Errore Gagliardini…”

Nicola Amoruso, intervenuto negli studi di “Sky Sport 24”, nel corso della trasmissione “Pomeriggio Sky Sport” ha parlato dell’Inter. Dopo il pareggio con il Sassuolo la squadra di Conte è sempre più lontana dalla lotta scudetto

SCUDETTO – Queste le parole di Nicola Amoruso: «Scudetto, Inter tagliata fuori? Difficile dirlo, siamo di fronte ad un calcio diverso. Da una partita all’altra possono cambiare tante cose. Non credo sia tagliata fuori, conoscendo la capacità di Antonio Conte di andare oltre i propri limiti e la voglia di contendere lo scudetto allo Juventus. Lotterà fino alla fine. Ieri l’Inter mi è parsa poco cattiva, e una squadra che lotta per lo scudetto non puo’ prescindere dal cinismo. Turn-over? Una squadra come i nerazzurri non può prescindere da un turn-over, soprattutto in questo momento. In una stagione le partite sono tante, e c’è bisogno di una rosa che sia sempre coinvolta. Ranocchia, che ha giocato pochissimo, ieri ha fatto un errore evidente che ha pesato. Le squadre che ambiscono ai trofei devono avere ricambi importanti, ma l’allenatore deve essere bravo a coinvolgere tutti. Non è facile giocare tre partite a settimana, è difficile ritrovare la carica. Non bisogna criticare Conte per questa scelta. Errore Gagliardini? Troppa sicurezza, è veramente dura per un giocatore ripensare all’errore e riguardarlo».