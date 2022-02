Amoruso: «Inter avanti perché ha più qualità. Scamacca? Punta completa»

Nicola Amoruso, ai microfoni di Tmw radio, ha parlato della lotta scudetto ritenendo l’Inter la favorita. Poi da ex attaccante ha descritto anche Scamacca, giocatore in orbita nerazzurra

LOTTA TITOLO − L’analisi di Amoruso sulla corsa allo scudetto: «L’Inter è avanti perché da noi è la squadra che gioca meglio di tutte. Ha più entusiasmo, più talento e qualità, e dico che rimane ancora la favorita. Un passo falso ci sta. Dietro c’è il Milan con Pioli che ha fatto un lavoro importantissimo su questa squadra, la vedo un po’ dietro all’Inter. Chi invece ha la maturità per arrivare fino in fondo è il Napoli. E’ una squadra che mi piace perché si è costruita anno dopo anno e mai come quest’anno è matura e completa».

COMPLETO − Da ex attaccante, così Amoruso sul giocatore in orbita Inter: «Scamacca? E’ un giocatore completo che ha una forza fisica non indifferente e il futuro è dalla sua parte. Ti offre tante opzioni di gioco, ha delle qualità uniche. Lasciamolo crescere con tranquillità e tra qualche anno lo potremmo vedere ad alti livelli».