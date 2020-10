Amoruso: “Eriksen, prima il gruppo. Conte lo lascia fuori per un motivo”

Eriksen Inter

Lorenzo Amoruso si è soffermato ai microfoni di “TMW Radio”, sottolineando i problemi di Christian Eriksen all’Inter. L’ex calciatore prova a spiegare i motivi delle decisioni di Antonio Conte. Di seguito le sue parole odierne

SOLO FASE OFFENSIVA – Di seguito le dichiarazioni di Lorenzo Amoruso: «Eriksen visto in Italia non ha dato l’impressione di fare la fase difensiva come si fa in Inghilterra. E’ ottimo in fase di possesso ma quando deve recuperare palla non è ancora in quelle condizioni. Al Tottenham aveva giocatori che lavoravano per lui. Questo c’è anche all’Inter ma si tratta di una squadra in costruzione e non può permettersi certe mancanze. L’obiettivo di un allenatore è il collettivo in primis. Se il danese resta in panchina è perché Conte può ottenere il risultato attraverso altri giocatori».