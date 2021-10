Amoruso: «Coppia Dzeko-Lautaro Martinez deve macinare minuti»

Nicola Amoruso, ex giocatore, è intervenuto in collegamento su Sky Sport 24 sostenendo che la coppia Dzeko-Lautaro Martinez deve giocare sempre. Il duo dell’Inter ha bisogno di trovare i giusti automatismi

COPPIA − Il pensiero di Amoruso sul duo offensivo dell’Inter: «Normale che avere cambi in panchina di qualità fa la differenza in stagione ma bisogna avere anche giocatori pronti ad entrare con personalità. Lautaro Martinez deve giocare sempre per trovare i meccanismi giusti con Edin Dzeko come li aveva lo scorso anno con Romelu Lukaku. Importante che questa coppia i minuti li macina ma anche se il Toro dovesse entrare dalla panchina, sarà sempre in grado di incidere».