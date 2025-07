Amichevoli Inter, tre in programma: fissate le date e uno stadio – Sky

Il 26 luglio Appiano Gentile riapre ufficialmente i battenti per quanto riguarda il ritiro della squadra di Chivu. Mentre stando alle amichevoli, l’Inter ne avrà tre in programma.

RITIRO – Finora sotto tre le amichevoli fissate dall’Inter per il ritiro precampionato, che è ormai prossimo ad iniziare. Il 26 luglio la squadra si riunirà tutta ad Appiano Gentile per iniziare a preparare la prossima stagione. Alcuni giocatori, in realtà, rientreranno due-tre giorni prima, soprattutto coloro che non hanno giocato neanche un minuto al Mondiale per Club perché infortunati. Quindi i vari: Hakan Calhanoglu, Yann-Aurel Bisseck, Benjamin Pavard e Piotr Zielinski. Per Davide Frattesi, il quale si è operato all’anca, rientrerà qualche giorno dopo. A proposito di Calhanoglu, in serata il DS Piero Ausilio ne ha parlato da Villa Alpebella (vedi articolo). Per quanto riguarda le amichevoli, sono tre quella fissate per adesso, scrive Matteo Barzaghi di Sky Sport: contro Monaco, Monza e Olympiakos.

Le tre amichevoli dell’Inter: date! Si scopre pure uno stadio

DATE E STADI AMICHEVOLI – La prima partita dell’Inter sarà contro il Monaco l’8 agosto, dopo quattro giorni, il 12 agosto, poi ci sarà l’amichevole contro il Monza, che è retrocesso nell’ultima stagione di Serie A. E infine il 16 agosto, ossia a nove giorni dal debutto ufficiale contro il Torino, ci sarà l’amichevole a Bari contro i greci dell’Olympiakos.