Amichevoli, Bellerin perde il derby tra Arsenal-Chelsea

Solo un KO per Hector Bellerin in Arsenal-Chelsea. Il giocatore, cercato dall’Inter per sostituire Hakimi, è entrato negli ultimi venti minuti di partita

LONDON DERBY − Termina 2-1 la prestigiosa amichevole londinese tra Arsenal e Chelsea. I Gunners di Mikel Arteta prima recuperano lo svantaggio Blues firmato Kai Havertz grazie alla rete di Xhaka, ma poi devono capitolare al minuto 72 per la rete di Tony Abraham. Il terzino destro in uscita dall’Arsenal e in ottica Inter Hector Bellerin è entrato al 71 esimo al posto di Pablo Marì. Sfortunata, dunque, la partita dello spagnolo, il quale ha visto subire il gol soltanto un minuto dopo il suo ingresso in campo.