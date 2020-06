Amelia: “Scudetto, valori livellati dopo lo stop. Inter di Conte…”

Marco Amelia, ex portiere con diverse esperienze in Serie A, ha parlato a Fanpage.it della ripresa del campionato di Serie A, analizzando la situazione specialmente per quanto riguarda la corsa per lo scudetto tra Juventus, Lazio e Inter.

LOTTA SCUDETTO – Secondo Marco Amelia, ex portiere campione del Mondo nel 2006 con esperienze nel Livorno, nel Palermo e nel Milan, l’emergenza Coronavirus ha cambiato il calcio e anche le possibilità di vittoria della Serie A. Una lotta a tre, ma con i livelli che si sono livellati dopo lo stop forzato per la pandemia. Ecco la sua analisi a riguardo sulle tre squadre che possono giocarsi il titolo fino alla fine: «La Juventus è una conferma. Parliamo di una grande rosa con tanti cambi. L’Inter può vantare il gran lavoro di Conte e della società e investimenti importanti. Non mi aspettavo invece questa Lazio, che sta facendo cose straordinarie. Simone Inzaghi è incredibile perché capace di trascinare l’intero ambiente. Ha cancellato momenti di negatività, ha dato fiducia e soprattutto ha portato risultati anche senza avere grandi ricambi. La Lazio era lanciatissima prima del Covid, sarebbe stato curioso vedere come sarebbe andato a finire senza l’interruzione. Adesso i valori si possono essere livellati».

