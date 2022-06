Amelia: «Onana portiere fortissimo ma sarà alternato con Hadanovic!»

Amelia, ex portiere – tre gli altri – del Milan, su Sky Sport ha parlato dell’arrivo di André Onana all’Inter, con l’alternanza con Handanovic.

NUOVO PORTIERE – Marco Amelia intervistato da Sky Sport ha parlato così di André Onana: «È molto bravo, sa giocare molto bene con la squadra in questo calcio moderno in cui serve giocare con i piedi, ha un piede molto delicato. Caratterialmente è un ottimo portiere, però il primo anno in Serie A potrebbe essere un problema considerando la lingua e la cultura. Credo che per l’Inter ci sarà ancora Samir Handanovic, vedremo l’alternanza per fare in modo che Onana possa ambientarsi e far vedere di che pasta è fatto perché è un portiere fortissimo».