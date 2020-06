Amelia: “Napoli-Inter aperta, bella partita. Juventus? Ha rischiato poco”

Amelia è tornato a parlare delle semifinali di Coppa Italia e del calcio espresso in Napoli-Inter. L’ex portiere sottolinea l’intensità tenuta nella gara contro i partenopei, dopo aver parlato della Serie A negli scorsi giorni (qui l’articolo). Di seguito le sue dichiarazioni a “TMW Radio”

INTENSITA’ DIVERSA – Marco Amelia si sofferma nuovamente sulle semifinali di Coppa Italia: «Ritmi di gioco? La partita di Torino è sembrata più lenta per una questione di eventi: il Milan è rimasto in dieci dopo 20′ e si è chiuso. La Juve ha dovuto giocare diversamente, rischiando poco i contropiedi alla ricerca di spazi per far male. Normale che Napoli-Inter invece sia andata su di ritmo, e si è visto perché se la sono giocata tutte e due a viso aperto. Il gol dell’Inter ha portato il Napoli a scoprirsi, da lì poi entrambe si sono giocate le loro chance e hanno reso bella la partita».