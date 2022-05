Amelia: «L’Inter riparta dal rinnovo di Inzaghi, serve anche ai giocatori!»

Marco Amelia, in collegamento su Sky Sport 24, si è concentrato su Inzaghi e sul suo imminente rinnovo di contratto con l’Inter (vedi articolo). Serve anche allo spogliatoio

RIPARTIRE − Amelia ritiene giusto che l’Inter ponga le basi su Inzaghi: «Inzaghi in scadenza? Stiamo parlando di top club che difficilmente lasciano un tecnico in scadenza. In uno spogliatoio si sente, credo che la programmazione dell’Inter debba ripartire dal rinnovo di Inzaghi. Lo hanno scelto per la sua espressione di calcio e per l’eredità di Conte. I giocatori devono seguire la linea della società che ha fiducia nei confronti dell’allenatore».