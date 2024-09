Ambrosini: «Vittoria del coraggio da parte del Milan. Possibilità scudetto!»

Massimo Ambrosini si è così pronunciato dopo la vittoria per 2-1 del Milan contro l’Inter. Queste le sue parole.

IL PENSIERO – Massimo Ambrosini ha parlato a DAZN nel post-partita di Inter-Milan: «Fonseca doveva dare una risposta questa sera… e l’ha data. La vittoria dei rossoneri è stata quella dell’atteggiamento, del coraggio. Stasera si è visto un successo di squadra, proprio quello che si chiedeva alla formazione meneghina. Il Milan è una compagine forte e attrezzata, per me può giocarsi lo scudetto con l’Inter».

UNA POSIZIONE – Ambrosini ha proseguito esprimendo una sua sensazione riguardo la possibile lotta scudetto tra le due formazioni meneghine: «Il Milan, in Italia, è la squadra meglio organizzata in termini di giocatori per poter contendere la vittoria finale all’Inter».

Ambrosini sull’approccio alla partita dell’Inter: troppo facile per il Milan!

IL GIUDIZIO – A proposito di come l’Inter ha affrontato il derby, Ambrosini ha posto l’accento su un dettaglio non marginale: «Difficilmente si vede l’Inter entrare così molle in una partita. Solitamente le gare vengono affrontate con tanta determinazione. Oggettivamente questa sconfitta non era pronosticabile. Per il Milan è stato troppo facile, ad esempio, arrivare al primo gol. Una rete concessa in maniera troppo facile da parte della squadra nerazzurra».