Ambrosini: «Ha vinto la squadra più forte. Inter ora solida!»

Massimo Ambrosini si è espresso nel post-partita di Roma-Inter, terminata per 0-1. Dal suo punto di vista, i nerazzurri hanno meritato la vittoria finale.

IL RAGIONAMENTO – Massimo Ambrosini ha parlato in questi termini a DAZN sulla sfida vinta dall’Inter contro la Roma per 1-0: «La sensazione è che abbia vinto la squadra più forte. I nerazzurri sono stati fortunati della possibilità che si è venuta a creare per trovare il vantaggio. Ho rivisto quella volontà di non subire gol che si è verificata con continuità nella scorsa stagione. Con una partita normale, in generale, l’Inter ha portato a casa la vittoria. Diversamente, con una partita buona la Roma non ha ottenuto punti».