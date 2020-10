Ambrosini: “Vidal? Mi piace nel ruolo che ha all’Inter. Un limite”

Massimo Ambrosini

Vidal è stato croce e delizia in Inter-Borussia Monchengladbach, perché ha macchiato una partita complessivamente nemmeno così negativa con due errori costati altrettanti gol. Massimo Ambrosini, nel corso di “Terzo Tempo Europa” su Sky Sport, ha valutato l’impatto del cileno.

NON BOCCIABILE – Massimo Ambrosini dà attenuanti ad Arturo Vidal: «Per me è un giocatore forte. L’Inter gioca anche in maniera diversa rispetto a come giocava quella Juventus lì, che aveva uno davanti alla difesa e due mezzali che andavano dentro. A me non dispiace Vidal in quel ruolo: al di là dei due errori evidenti aveva fatto una buona partita, anche nel derby. Per carisma e leadership è stato uno dei migliori, a me piace quando gioca lì anche se ha limitato un po’ la sua capacità di incidere in avanti».