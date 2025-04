Ambrosini suggerisce: «Inter, non limitarti a gestire con il Bayern Monaco»

Massimo Ambrosini ha presentato il ritorno dei quarti di finale tra Inter e Bayern Monaco, indicando quello che dovrebbe essere l’approccio dei nerazzurri al match.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter attende il Bayern Monaco nella sfida di mercoledì 16 aprile allo Stadio San Siro. In merito al ritorno dei quarti di finale di Champions League, l’ex calciatore Massimo Ambrosini si è così espresso a Radio TV Serie A sull’atteggiamento che non dovrà mancare da parte dei meneghini: «Mi aspetto una partita bloccata perché il Bayern Monaco non avrà tanta fretta di ribaltare il risultato. I tedeschi sanno di poter avere il controllo della partita e di poter fare un gol. Secondo me, l’Inter deve provare a fare una partita ancora più coraggiosa, evitando di mettersi a gestire. C’è bisogno di macinare per essere pericolosi, mentre i bavaresi possono trovare il guizzo anche quando l’andamento del match è lento».

Ambrosini su come il Bayern Monaco arriva al confronto decisivo con l’Inter

LA SITUAZIONE – Ambrosini ha poi proseguito facendo il punto in casa bavarese. Come da lui ribadito, i tedeschi arriveranno alla sfida decisiva contro i nerazzurri in una situazione molto simile a quella vista all’andata: «Il Bayern Monaco non ne ha tantissimi a disposizione, ora sono rientrati Coman e Pavlovic. Sono praticamente quelli visti in occasione dell’andata contro l’Inter».