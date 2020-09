Ambrosini: “Skriniar via? Mi stupisce. Inter cerca difensori peggiori”

Milan Skriniar

Ambrosini ha espresso il suo punto di vista sulla trattativa tra Inter e Tottenham per Milan Skriniar (qui le ultime novità). L’ex centrocampista sottolinea le qualità del centrale ex Sampdoria, bocciando gli eventuali sostituti. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di SkySport24

DUBBI SULL’OPERAZIONE – Massimo Ambrosini ha le idee chiare sulla difesa dell’Inter: «Skriniar dava l’impressione di iniziare ad adattarsi a tre. Il percorso, secondo me, era giusto e mi stupisce abbastanza questa trattativa con il Tottenham. Penso che, se dovessero davvero cedere il calciatore, dovrebbero già avere in mano un’alternativa. Non penso che i sostituti di cui si parla siano meglio. Skriniar secondo me è molto forte: sarà una tentazione economica, legata ai numeri. Gioca meglio a 4, ma secondo me aveva iniziato a interpretare meglio il ruolo di centrale a 3».