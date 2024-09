Ambrosini: «Scelta di Fonseca mi dà un’idea sulla volontà del Milan!»

Massimo Ambrosini ha espresso il suo punto di vista prima dell’incontro tra Inter e Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

IL RAGIONAMENTO – Massimo Ambrosini si è pronunciato in questi termini a DAZN nel pre-partita di Inter-Milan: «Milan vorrà fare una fase difensiva più compatta per provare ad essere più pericoloso in ripartenza. Quella dei due attaccanti, da parte di Fonseca, è una scelta coraggiosa. Il modo in cui giocherà il Milan, se i rossoneri staranno più dietro, secondo me potrà consentire alla squadra di far vedere le proprie abilità in termini di corsa».

Ambrosini sulle scelte di Inzaghi: una “sorpresa” per la sfida con il Milan

LA DECISIONE – Ambrosini ha proseguito esprimendosi sulla scelta di Inzaghi di puntare su Denzel Dumfries sulla fascia destra: «Ammetto che pensavo di vedere Darmian titolare, considerando quanto Simone si fidi di lui».

LE CONVINZIONI – Infine, il commento di Ambrosini sul valore del pareggio con il Manchester City: «La sfida di Manchester ha dato ulteriori convinzioni alla squadra da lui allenata. Questa è una cosa importante, arrivi al punto in cui guardi i tuoi compagni e dici di essere alla pari con la rivale. L’Inter non ha più la convinzione di non essere più al livello delle avversarie più accreditate in Europa».