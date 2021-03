Ambrosini: «Ronaldo era tremendamente forte, anche al Milan»

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e attuale opinionista, è intervenuto negli studi di “Sky Sport” per parlare di Ronaldo e delle sue qualità sia ai tempi dell’Inter, sia quando passò alla squadra rossonera.

IL FENOMENO – Dopo Inter e Real Madrid, Ronaldo passò al Milan. Massimo Ambrosini, allora centrocampista dei rossoneri, ha ricordato le qualità del suo ex compagno di squadra: «Ronaldo era forte, molto forte. Un ragazzo d’oro. Era una gioia vederlo in campo, uno che si divertiva proprio a giocare a pallone e non solo. Quando giocava era proprio un bambino a cui dai l’oggetto con cui divertirsi. Poi era tremendamente forte, anche quando venne da noi al Milan e non era al suo massimo livello. Ricordo quando aveva voglia di dare tutto anche in allenamento, era uno spettacolo anche quando le condizioni erano diverse proprio dal suo massimo».