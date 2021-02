Ambrosini: Â«Romagnoli, serviva fallo su Lukaku. Errori Milan sui goal InterÂ»

Ambrosini: «Romagnoli, serviva fallo su Lukaku. Errori Milan sui goal Inter»

Condividi questo articolo

Massimo Ambrosini

Massimo Ambrosini, ex calciatore e opinionista, è tornato a parlare di Milan-Inter, per presentare la gara tra di Europa League tra i rossoneri di Stefano Pioli e la Stella Rossa di Dejan Stankovic. Focus sul duello tra Romagnoli e Lukaku, ma non solo

PARTITA CHIAVE – Periodo complicato per il Milan, che però non ha intenzione di mollare la presa, come confermato da Frederic Massara. Il derby con l’Inter è ancora negli occhi dei rossoneri di Stefano Pioli, che devono scrollarsi di dosso le ultime prestazioni opache. Per presentare la sfida di Europa League con la Stella Rossa, Massimo Ambrosini è tornato a parlare della stracittadina di domenica scorsa: «Lo strapotere di Romelu Lukaku la fa pagare a tutti, prima o poi. Ma sui goal dell’Inter pesano alcuni errori individuali del Milan. Nel primo di Lautaro Martinez, Kjaer è troppo distante da Calabria. Il Milan ha anche provato ad andare forte. Ma quando l’Inter muove bene il pallone in velocità è complicato. Anche Tonali è stato poco cattivo su Hakimi in occasione del secondo gol. C’è da dire però che i meriti dell’Inter hanno superato i demeriti del Milan. Le difficoltà del Mian sono passate da letture individuali errate. Il Milan nel derby aveva volontà di attaccare in avanti. Ma l’Inter si giova di questo e ha meccanismi codificati, che hanno messo in difficoltà Romagnoli. L’ex Roma, nello specifico, avrebbe dovuto far fallo su Lukaku in occasione del terzo goal».