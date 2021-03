Ambrosini: «Rallentamento Inter? Improbabile! Ha avuto tempo»

Massimo Ambrosini

Per Ambrosini l’Inter va spedita verso la vittoria della Serie A. L’ex centrocampista soprattutto del Milan, durante la trasmissione di Sky Sport “Terzo Tempo Europa”, ha definito come improbabile un calo dei nerazzurri tale da far rientrare in corsa per il titolo la Juventus.

CORSA SEMI-APERTA – Per Massimo Ambrosini la Juventus ha speranze solo minime di tornare in lizza per vincere la Serie A: «Teoricamente sì. Dovrebbe coincidere con un rallenamento dell’Inter, il che dal mio punto di vista è improbabile. Più improbabile che l’Inter rallenti che la Juventus possa iniziare a vincere con continuità. Il tempo che ha avuto l’Inter, eliminata dalla Champions League peraltro fra tante critiche che non abbiamo rivisto adesso, ha permesso di metabolizzare una delusione enorme, perché era uscita in maniera inopinata dal girone. Non è da escludere un calo, ma è difficile».