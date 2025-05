Ambrosini su PSG-Inter: «Intrigante. Lautaro Martinez meglio di Dembele!»

Massimo Ambrosini ha espresso le sue sensazioni in vista della finale di Champions League tra Inter e PSG, in programma sabato 31 maggio alle ore 21.

IL RAGIONAMENTO – Massimo Ambrosini si è così espresso a Radio TV Serie A in merito a Inter-PSG, atto finale della Champions League 2024-2025: «Il PSG mi era sembrata una squadra ancora più quadrata nel doppio confronto con il Liverpool. Ieri ho visto qualche problema in più, con i parigini che sono stati messi in difficoltà da una squadra che non aveva un centravanti come punto di riferimento. L’Inter di centravanti ne ha due, entrambi molto forti, per cui mi aspetto una partita molto diversa. Donnarumma? La parata su Odegaard non ha senso, la rapidità con cui va giù e la capacità di intercettare un tiro che è passato tra mille gambe sono clamorose. Lo stesso vale per la parata di Sommer su Yamal, anch’essa stratosferica».

Ambrosini su Inter-PSG: allenatori e previsione tattica

LA CONSIDERAZIONE – Ambrosini ha poi proseguito: «Il loro ruolo è importante. I progetti tecnici di Inter e PSG si caratterizzano per dei meriti evidenti dei propri tecnici, pur nella loro differenza. I francesi hanno un modo di giocare che, contro l’Arsenal, non si è molto visto a causa della pressione esercitata dai Gunners. Si tratta di una squadra molto forte, allenata decisamente bene. Il centrocampo del PSG è intrigante, sarà interessante vederlo a confronto con quello dei nerazzurri. I giocatori dei parigini si muovono tantissimo, secondo me si inseriranno in zone non occupate dai centrocampisti avversari».

LE SCELTE – Ambrosini ha concluso indicando le sue preferenze, in varie zone del campo, tra un calciatore del PSG e un rivale dell’Inter: «Dembelé o Lautaro Martinez? Lautaro. Donnarumma o Sommer? Donnarumma. Fabian Ruiz o Barella? Barella».