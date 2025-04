Ambrosini pronostica: «Inter-Bayern Monaco, vincente andrà in finale!»

Massimo Ambrosini si è pronunciato in vista della semifinale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco, indicando entrambe le squadre favorite in un’eventuale semifinale con il Barcellona.

PUNTO DI VISTA – L’Inter ospiterà stasera 16 aprile il Bayern Monaco nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. A parlarne è Massimo Ambrosini, che a Radio TV Serie A ha azzardato un pronostico relativo al turno successivo: «Per me, chi passa stasera arriva in finale. Sia l’Inter sia il Bayern Monaco hanno tecnica e qualità per pensare di avere un minimo di possibilità in più contro il Barcellona in semifinale. Quest’atteggiamento straordinariamente spavaldo, da parte dei catalani, è rischioso. Ieri gli è andata bene, così come all’andata. Parliamo di una squadra ‘folle’ dal punto di vista della pericolosità in fase offensiva».