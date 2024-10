Ambrosini: «Napoli, un segnale per l’Inter e le altre. Due evidenze!»

Massimo Ambrosini si è espresso sulla vittoria convincente del Napoli contro il Milan, indicando come i partenopei abbiano i presupposti per poter competere seriamente per lo scudetto.

IL RAGIONAMENTO – L’ex calciatore italiano Massimo Ambrosini ha parlato a DAZN nel post-partita di Milan-Napoli, vinta dai partenopei per 2-0. Questo il suo commento sul significato di tale vittoria per il presente e il futuro, con un messaggio molto chiaro per l’Inter e le altre concorrenti: «Quello del Napoli è un segnale importante. Davanti ha delle soluzioni che le consentono di ottenere quanto vuole, mentre dietro è estremamente solido. Io credo che abbia ulteriormente consolidato le sue ambizioni per la vittoria dello scudetto».