Ambrosini: «Napoli, prossime giornate decisive. Inter o Milan perderanno punti!»

Massimo Ambrosini, ex giocatore oggi opinionista su DAZN, ha espresso la sua opinione riguardo la lotta scudetto in Serie A, considerando i dieci punti di vantaggio del Napoli e il derby di campionato tra Inter e Milan.

PROSSIME GIORNATE – Ambrosini parla della lotta scudetto in Serie A considerando i punti di distacco con il Napoli primo in classifica, e presto anche il derby in campionato: «Fra tre domenica c’è il derby di campionato, quindi una fra Inter e Milan si toglie punti. Il Napoli va a Salerno e poi viene la Roma al Maradona. Nelle prossime tre giornate se gli azzurri dovessero accumulare ancora un po’ più di margine, fare un girone di ritorno con più di 10 punti di distacco per le altre cominciano ad essere tante».