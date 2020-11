Ambrosini: “Modulo Inter, se Conte capisce può cambiare! Squadra a metà”

Massimo Ambrosini

Conte deve cambiare modulo all’Inter? Ambrosini non è così convinto che questo possa servire a superarre le difficoltà. Tuttavia l’ex centrocampista, nel corso di “Terzo Tempo Europa” su Sky Sport, è dell’idea che serva modificare alcune cose perché è palese che il percorso intrapreso sia sbagliato.

MODIFICHE NOCIVE – Per Massimo Ambrosini il percorso intrapreso dall’Inter di Antonio Conteha troppi problemi: «Anche in campionato le difficoltà cominciano a essere un po’ troppo continue per la squadra di Antonio Conte. A inizio stagione ha provato ad avere, con lo stesso vestito tattico della scorsa, un gioco diverso: prova ad attaccare in avanti. Ha la volontà di produrre tanto e l’idea, ma non è seguita fino ad adesso da un rendimento difensivo di un certo periodo. Ha dato quasi sempre l’impressione, a parte la partita col Real Madrid che secondo me è stata la peggiore, di fare dei gol. Invece adesso sembra una squadra a metà fra quello che vorrebbe fare e fra quello che non è più in grado di fare dalla scorsa stagione».

CAMBIO TATTICO? – Ambrosini non è sicuro che all’Inter basti cambiare modulo: «Non lo so se la soluzione possa essere questa. L’Inter ha una squadra composta da tanti giocatori forti che la puoi far giocare in molti modi. Io sostengo che il problema attuale sia stato far giocare tanti giocatori in un modulo diverso. L’anno scorso giocava un altro tipo di calcio, è stato spinto a fare un calcio diverso e il rovescio della medaglia è che non è venuta dietro la fase difensiva. Se Conte capisce che questa strada non porta nulla si può cambiare».