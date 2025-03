Ambrosini moderato: «Inter ha fatto il suo dovere col Feyenoord. Il giusto!»

Massimo Ambrosini si è espresso sulla vittoria esterna dell’Inter contro il Feyenoord con il punteggio di 2-0. Di seguito le sue parole.

IL RAGIONAMENTO – Massimo Ambrosini ha parlato a Radio TV Serie A del match tra il Feyenoord e l’Inter conclusosi con il punteggio di 0-2. L’ex calciatore ha sottolineato come i nerazzurri abbiano fatto “il proprio dovere” portando a casa una vittoria fondamentale per guardare con speranza al ritorno degli ottavi di finale di Champions League: «Ho visto una squadra quadrata, non ancora tornata ai livelli di gioco e condizione atletica di un mese fa, che ha fatto quel che doveva fare. Ha contenuto bene una compagine che aveva l’entusiasmo dei primi minuti, poi dopo il gol la partita è cambiata. I nerazzurri hanno fatto ciò che dovevano fare, il giusto, nel match esterno vinto contro il Feyenoord».

Inter-Feyenoord, un ritorno da non sbagliare

PROSSIMA SFIDA – L’Inter sfiderà nuovamente il Feyenoord nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League previsto per martedì 11 marzo alle ore 21. Il club nerazzurro si presenta al match consapevole di non dover sprecare una ghiotta occasione per accedere ai quarti di finale della competizione europea. Il 2-0 esterno dell’andata rappresenta una base su cui costruire il passaggio al turno successivo, con la consapevolezza per cui non sia stata ancora vinta la battaglia finale.