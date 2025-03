Ambrosini, ma che dici? «Ederson? Massa poteva passarci sopra! Due ‘riposati’»

L’Inter batte l’Atalanta portandosi a +3 sul Napoli e +6 sui bergamaschi. Ambrosini analizza la prestazione della squadra di Inzaghi ma anche il tanto chiacchierato, ma inappellabile, rosso a Ederson. Di seguito tutte le dichiarazioni dell’ex Milan a DAZN

MATURI – L’Inter batte per l’ottava volta consecutiva l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che scivola dunque a -6 dal primo posto. Massimo Ambrosini spiega cosa è cambiato per la squadra bergamasca, reduce dalla vittoria netta contro la Juventus: «Cambia nell’avversario affrontato. L’Inter in questo momento non è la Juventus, è una squadra forte che ha dimostrato pareggiando l’aspetto agonistico di fare valere la maggiore esperienza e la maggior capacità di sfruttare ciò che la partita ha offerto. Una dimostrazione di maturità notevole da parte di quella che non poteva che essere la maggior accreditata alla vittoria dello scudetto».

ROSA FORTE – Ambrosini su un aspetto non ha alcun dubbio: «Se Inzaghi ha la rosa più forte o è lui bravo a valorizzarla? Senza ombra di dubbio ha la la rosa più forte e lui è in grado di valorizzarla, il fatto che non si nascondono è un’ovvietà, è anche un’assunzione di responsabilità. Vincere tutto? Se la fortuna l’accompagnerà da qui alla fine può farcela, non è nemmeno una provocazione dire che possono farcela. Lautaro è molto tranquillo nel dire che la possibilità c’è, poi da qui ce ne passa».

Ambrosini vede la ‘fortuna’ in due infortuni recenti e commenta in maniera troppo semplicistica l’espulsione di Ederson

MA QUALE FORTUNA? – Ambrosini parla poi assurdamente di ‘fortuna’ riferendosi agli infortuni subiti recentemente da Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram: «La riflessione è che questa squadra qui ha avuto la fortuna di far riposare, riposare tra virgolette, Calhanoglu e Thuram (che erano infortunati, ndr) e quindi ora Inzaghi se li trova più freschi. Ora da aprile dovrà iniziare a capire come gestire. Gasperini è giusto che rivendichi l’orgoglio del percorso fatto finora ma per loro è un peccato non aver sfruttato l’occasione».

TROPPO SEMPLICE – Ambrosini commenta altrettanto assurdamente l’espulsione sacrosanta di Ederson: «Forse per l’importanza della partita magari Massa poteva dare solo un avvertimento al giocatore e passarci sopra. Inzaghi infastidito dal fatto che si dica che non vincere nulla è un fallimento? A questo campionato sono mancate due squadre perché il Milan e la Juventus non sono mai state candidate allo scudetto, l’Inter a maggior ragione deve vincere questo campionato».