Ambrosini: «Lukaku avrà ulteriori stimoli. Ma il mercato è ancora lungo!»

Massimo Ambrosini, in occasione della presentazione del calendario di Serie A (QUI tutte le partite dell’Inter), ha parlato anche dell’arrivo in Italia di Lukaku. L’ex giocatore del Milan, però, frena con i giudizi troppo affrettati

ULTERIORI MOTIVAZIONI − Ambrosini si è concentrato sull’ormai prossimo ritorno in Italia di Lukaku: «Romelu Lukaku in Serie A è un giocatore che può veramente strappare, questi giocatori fisici e veloci in Italia fanno sempre bene. Poi il fatto di ritornare gli può dare ulteriori stimoli e motivazioni. E’ un giocatore che sposta, bisogna vedere in attacco quello che farà l’Inter. La quinta giornata sarà la prima a mercato finito. Dipenderà da quello che succederà, non si sa ancora con chi giocherà il belga: con Lautaro Martinez, con Dybala…».