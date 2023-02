Ambrosini: «Inzaghi si interroghi sul perché non riesce a cambiare l’Inter»

Ambrosini dà responsabilità a Inzaghi per il rendimento altalenante dell’Inter. L’ex centrocampista dà all’allenatore le colpe per certi errori: queste le sue parole da Sunday Night Square su DAZN.

COLPA PRECISA – Massimo Ambrosini trova un responsabile: «Di chi è la colpa? Simone Inzaghi si deve interrogare sul perché della reiterazione, cioè sul perché lui non riesca a cambiare la testa e l’approccio su determinate situazioni. Ormai è un dato di fatto, ed è una colpa di tutti: se è una cosa che continua la responsabilità va divisa fra tutti quanti. Poi l’Inter poteva non perderla e vincerla, perché ha avuto occasioni sullo 0-0 e preso un gol evitabile, però una squadra di questo livello non concede queste situazioni».