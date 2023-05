Ambrosini: «Inzaghi punterà su Dzeko. L’Inter può fare paura per…»

Ambrosini analizza alcuni aspetti tattici su cui potrebbe puntare Inzaghi per far male al Manchester City in finale di Champions League. Dall’eventuale titolarità di Dzeko alle potenzialità del centrocampo dell’Inter, questo il parere dell’ex calciatore su Dazn.

TRAME – Massimo Ambrosini tenta di interpretare la probabile lettura di Simone Inzaghi di Manchester City-Inter: «La condizione di Romelu Lukaku è aumentata in maniera considerevole. Secondo me, però, alla fine giocherà Edin Dzeko. La speranza dell’Inter è che la partita duri il più possibile, perché le differenze ci sono. Nella lunghezza della partita Lukaku che entra a mezz’ora della fine nei ragionamenti potrebbe essere una questione. Anche il Manchester City vive di momenti e di entusiasmo. Se l’Inter riesce a smorzarli e a togliere la convinzione che ha, più la partita rimane in equilibrio e più riesce a cambiarli in maniera decisiva a partita in corso. Lukaku è partecipe anche quando non gioca e il dubbio a Inzaghi viene dopo le ultime prestazioni. Ma non dimentichiamoci che Dzeko non ha fatto male. L’Inter è la squadra in Italia che riesce a uscire meglio dalla prima pressione perché ha delle linee e trame di gioco consolidate e che coinvolgono tutti, compreso il portiere. E il Manchester City, che è una squadre che ti viene a prendere molto alta, potrebbe subire questa squadra, soprattutto fino alla metà campo. L’Inter dalla tre quarti esce bene perché ha tanti modi di far uscire il pallone. Non dimentichiamoci di Marcelo Brozovic, quando si mettono a palleggiare lì ti fanno andare fuori giri. Il Manchester City un po’ c’ha paura».