Ambrosini: «Inter, una sensazione dal campo! Juventus più vogliosa»

L’Inter perde contro la Juventus e dunque fallisce il sorpasso al Napoli in classifica. Ambrosini, presente a bordocampo per DAZN, esprime le sensazioni dal campo sull’atteggiamento completamente differente dei nerazzurri tra primo e secondo tempo

OCCASIONE PERSA – L’Inter di Simone Inzaghi con un pareggio avrebbe agganciato il Napoli in testa mentre con una vittoria lo avrebbe addirittura superato, ma sul campo della Juventus arriva la seconda sconfitta consecutiva in trasferta dopo quella di Firenze e dunque Lautaro Martinez e compagni rimangono a -2 dalla vetta. Massimo Ambrosini spiega quali sono state le sensazioni a bordocampo: «La sensazione da bordocampo è che nel primo tempo l’Inter fosse più in controllo e che mandasse con facilità fuori giri la Juventus, nel secondo tempo l’energia era completamente diversa. Una squadra ha mostrato quasi più voglia di vincere la partita, con una convinzione che era mancata nel secondo tempo anche e soprattutto per merito dell’Inter».

CAMBI – Ambrosini prosegue: «I tre cambi importanti al 62′? Lì la sensazione è che proprio il vento fosse cambiato, molte imprecisioni dalla parte sinistra. Per quanto riguarda i subentrati, qualcosa Inzaghi ha avuto da Zalewski all’inizio ma la sensazione è che ci sia stata un’inversione di energia e di flusso. Nel primo tempo l’Inter riusciva a manovrare e mandare fuori giri la Juventus, nel secondo tempo invece ha fatto molta più fatica ad arrivare dalle parti di Di Gregorio».