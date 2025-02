Ambrosini: «Inter al top e stra favorita. Milan, reazione cercasi»

A San Siro, a bordocampo, c’è l’ex rossonero Massimo Ambrosini per commentare il derby di Milano. Prima di Milan-inter l’opinionista inquadra i due diversi momenti delle squadre.

MOMENTO DELICATO – Massimo Ambrosini, opinionista di Dazn, dichiara nel pre partita di Milan-Inter: «Il Milan arrivava agli ultimi due derby, che ha vinto, nettamente da sfavorito. Proprio come ci arriva stasera. Non so se dentro lo spogliatoio del Milan si siano detti questa cosa, immagino di no perché il momento è molto delicato. Il Milan durante l’anno non ha mai dato la sensazione di entrare in campo e dire “Oggi non ce n’è per nessuno”. Le partite che ha fatto bene sono state quasi inaspettate, nel derby contro l’Inter e a Madrid. Non ha mai dato la sensazione di essere un gruppo forte e con le idee chiare. Oggi, a maggior ragione, non so cosa aspettarmi. Di sicuro oggi una reazione dobbiamo vederla».

Milan e Inter, che differenza: il parere di Ambrosini prima del derby

CATTIVERIA – Massimo Ambrosini, poi, evidenzia lo stato di forma dell’Inter: «La condizione fisica e la cattiveria con cui l’Inter ha giocato i primi venti minuti della gara col Monaco, è quella di una squadra che in questo momento è al top. Se negli ultimi due derby l’Inter arrivava da favorita, in questo ci arriva ancor più da favorita. Per come stanno psicologicamente, mentalmente e fisicamente. Detto questo, può succedere la qualunque in ogni caso». Intanto, ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per il terzo derby della stagione.