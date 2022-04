Ambrosini: «Inter? Se non vince è fuori dalla lotta scudetto! Juventus osa»

Juventus e Inter si sfidano stasera all’Allianz Stadium nel big match della trentunesima giornata di Serie A. Massimo Ambrosini, opinionista per DAZN, analizza il peso della partita. Di seguito le sue dichiarazioni

VITTORIA NECESSARIA – Juventus-Inter è il big match che andrà in scena alle 20.45 all’Allianz Stadium. Secondo Massimo Ambrosini, se i nerazzurri stasera non vincono sono fuori dalla lotta scudetto: «Se è possibile lo scudetto per la Juventus? Impossibile no ma altamente improbabile sì, a prescindere dal risultato di stasera. Inter fuori dalla lotta scudetto se non vince stasera? Secondo me sì. Mi aspettavo una Juventus così offensiva, se vuole inseguire il sogno scudetto ha un solo risultato ed è normale che vada ad osare qualcosa. Giusto confermare Inzaghi? Considerando i primi sette mesi di esperienza direi di sì, però è chiaro che deve invertire questo trend perché il periodo di abbassamento del livello è stato notevole».