Ambrosini: «Inter, ruolo da favorita. Non ho visto ridimensionamento!»

L’Inter rimane la favorita per lo scudetto nonostante le cessioni. Questa l’opinione di Ambrosini, che a DAZN ha anche commentato questa giornata di campionato dopo la pausa per le nazionali.

SQUADRA FORTE – Massimo Ambrosini ha parlato dell’Inter, squadra che ritiene ancora la favorita per lo scudetto nonostante le cessioni pesanti: «Per dire chi sta meglio in campionato aspettiamo la fine di questa giornata, che è stata clamorosamente condizionata dalle trasferte. Starà meglio chi riuscirà a dare continuità di risultati. Sarà difficile pensare di poter giocare ad alto livello per squadre che si trovano a dover preparare partite con poco tempo. L’Inter non l’ho mai vista così tanto ridimensionata, come qualcuno ha fatto credere dopo il mercato. Continuo a pensare che sia una squadra estremamente forte. Indubbiamente ha perso giocatori, ma riparte da delle basi che le consentono di non sottrarsi dal ruolo di favorita».