Ambrosini: “Inter rosa profonda e di qualitÃ . Manca una cosa”

Ambrosini: “Inter rosa profonda e di qualità. Manca una cosa”

Massimo Ambrosini

Massimo Ambrosini, ospite negli studi di “Sky Sport 24” parla a proposito dell’Inter, alla vigilia della sfida al vertice contro la Roma in programma domani alle 12:30. L’ex centrocampista analizza le rose delle squadre al vertice di Serie A

QUALITA’ – Queste le parole di Massimo Ambrosini: «L’Inter può giocarsela con la Juventus al livello di profondità e qualità della rosa. Dire che i nerazzurri hanno la rosa migliore non è dire automaticamente che sono obbligati a vincere. Ai nerazzurri manca sicuramente qualche alternativa davanti, se vai a pensare al centrocampo ha due giocatori per ruolo molto forti e sta ritrovando Sensi. In difesa i tre titolari (Skrinar, de Vrij e Bastoni, ndr) sono molto forti. Probabilmente la Juventus rimane la più forte».