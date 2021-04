Ambrosini: «Inter, rosa non superiore alla Juventus. Due vantaggi»

Massimo Ambrosini, ex centrocampista, è intervenuto come opinionista negli studi di “Sky Sport” nel prepartita dei due recuperi di Serie A Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo, dove ha analizzato le scelte di formazione di Antonio Conte e il duello con i bianconeri in campionato.

SCELTE DI FORMAZIONE – Massimo Ambrosini ha analizzato le scelte di formazione di Antonio Conte per Inter-Sassuolo (vedi formazioni): «Visto il passato potrebbe più giocare Eriksen rispetto a Barella lì davanti alla difesa. Barella in quel ruolo sarebbe sacrificato. Per caratteristiche potrebbe farlo anche Gagliardini, per conservare il danese come mezz’ala».

DOPPIO VANTAGGIO – Ambrosini ha poi parlato del “doppio vantaggio” dell’Inter in questa stagione rispetto alla Juventus: «L’Inter non ha una rosa superiore a quella della Juventus, ma di sicuro ha fatto la differenza Antonio Conte e il grande lavoro fatto dallo scorso anno e anche in questa stagione. Sicuramente per i nerazzurri ha anche aiutato l’aver avuto più tempo per metabolizzare l’eliminazione dalla Champions League».