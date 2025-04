Ambrosini: «Inter, rimpianti in campionato! Tanti passi falsi»

L’ex giocatore di Milan e Fiorentina Massimo Ambrosini esclude le parole di Antonio Conte sul valore del Napoli, poi enfatizza un possibile rimpianto dell’Inter su Dazn.

RIMPIANTO – Massimo Ambrosini, prendendo in considerazione il percorso delle due in testa alla classifica di Serie A, si espone in questo modo: «Il Napoli non ha una rosa messa male come magari Conte dice. Secondo me la rosa del Napoli è forte, anche non è ai livelli dell’Inter. Penso sia al pari di Milan e Juventus, quindi il lavoro di Conte è di altissimo livello e dobbiamo ammetterlo. L’Inter rischia di vincere tutto o rischia di non vincere nulla e può accadere anche questo. In Champions League devi giocare col Barcellona e puoi perdere nel doppio scontro. Con il Milan in una semifinale secca di Coppa Italia ti capita di perdere in una giornata storta. In campionato l’Inter pareggia a Parma, perde a Bologna, non vince mai in quattro partite con Napoli e Juventus, pareggia a Genova ad inizio stagione. Incappa in altri mezzi passi falsi anche. Se dovessimo arrivare alla fine della stagione e l’Inter non avrà vinto nulla il rammarico più grande verrebbe dal campionato, dove non ha fatto il massimo che avrebbe potuto fare»